Teenies wollten Tschick: Opa (76) zog Pistole

Der bewaffnete Senior löste einen Polizeigroßeinsatz aus: Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Wien. Zwei Burschen (16, 18) fragten am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen 76-Jährigen am Schwendermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus nach einer Zigarette.

Plötzlich soll der Pensionist das Duo mit dem Umbringen bedroht und den Umriss einer Pistole durch seine Jackentasche gezeigt haben. Anschließend fuhr der Wiener mit einem Taxi davon. Die verängstigten Burschen alarmierten daraufhin die Polizei. Die Uniformierten konnten den 76-Jährigen ausforschen und begaben sich gemeinsam mit Einsatzkräften der WEGA zur Wohnung des Bewaffneten.

Dort stellten die Beamten einen Schreckschussrevolver, zwei Pfeffersprays und einen Schlagstock sicher. "Gegen den augenscheinlich alkoholisierten Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt", so die Polizei in einer Aussendung.