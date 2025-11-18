Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Teenies wollten Tschick: Opa (76) zog Pistole
© LPD Wien

WEGA-Einsatz

Teenies wollten Tschick: Opa (76) zog Pistole

18.11.25, 11:47
Teilen

Der bewaffnete Senior löste einen Polizeigroßeinsatz aus: Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Wien. Zwei Burschen (16, 18) fragten am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen 76-Jährigen am Schwendermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus nach einer Zigarette.

Plötzlich soll der Pensionist das Duo mit dem Umbringen bedroht und den Umriss einer Pistole durch seine Jackentasche gezeigt haben. Anschließend fuhr der Wiener mit einem Taxi davon. Die verängstigten Burschen alarmierten daraufhin die Polizei. Die Uniformierten konnten den 76-Jährigen ausforschen und begaben sich gemeinsam mit Einsatzkräften der WEGA zur Wohnung des Bewaffneten.

Dort stellten die Beamten einen Schreckschussrevolver, zwei Pfeffersprays und einen Schlagstock sicher. "Gegen den augenscheinlich alkoholisierten Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt", so die Polizei in einer Aussendung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden