Nach Todes-Crash: Polizei sucht Porsche-Lenker

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall sucht die Polizei nach einem Porsche-Fahrer. Dieser könnte ein wichtiger Zeuge sein. Ein Lkw stürzte während der Fahrt auf ein entgegenkommendes Auto: Dabei kam der Pkw-Lenker ums Leben.

Stmk. Der tragische Unfall passierte am Montagmorgen in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz). Ein Lkw-Fahrer (39) lenkte gegen 8.20 Uhr ein Streufahrzeug auf der L602 in Richtung Kaindorf/Leibnitz.

© FF Tillmitsch

© FF Tillmitsch

© FF Tillmitsch

© FF Tillmitsch

© FF Tillmitsch

Plötzlich verlor der 39-Jährige auf Höhe eines Autohauses die Kontrolle über das Schwerfahrzeug und krachte gegen ein entgegenkommendes Auto, das von einem 56-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Lkw um und fiel auf den Wagen. Dabei wurde der 56-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt.

Während der Rettungsmaßnahmen verlor der Autofahrer immer wieder das Bewusstsein. Schließlich verstarb der Südsteirer trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen noch an Ort und Stelle. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

"Laut eines Zeugen sei ein Porsche-Fahrer unmittelbar hinter dem Lkw unterwegs gewesen. Dieser hätte auch an der Unfallstelle angehalten, war jedoch zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei nicht mehr vor Ort", so die Polizei in einer Aussendung.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Porsche-Fahrer. Dieser wäre ein wichtiger Zeuge und könnte vielleicht hilfreiche Angaben zum Verkehrsunfall geben. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Leibnitz unter der Telefonnummer 059 133/6160 erbeten.