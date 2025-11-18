Alles zu oe24VIP
Betrunkener Lenker (52) fuhr gegen Zug
© Feuerwehr Deutschkreutz-Girm

Heftiger Crash

Betrunkener Lenker (52) fuhr gegen Zug

18.11.25, 10:15 | Aktualisiert: 18.11.25, 11:21
Teilen

Der Unfall ging glimpflich aus: Sowohl der Lenker als auch der Zugführer blieben unverletzt.

Burgenland. Zu dem Crash kam es am Montagabend in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf). Gegen 18.40 Uhr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache beim Bahnübergang Richtung Juvina gegen einen einfahrenden Zug.

© Feuerwehr Deutschkreutz-Girm

© Feuerwehr Deutschkreutz-Girm

© Feuerwehr Deutschkreutz-Girm

© Feuerwehr Deutschkreutz-Girm

Dabei hatte der Lenker Glück im Unglück: Er blieb bei dem heftigen Zusammenstoß unverletzt. Ein bei dem Unfalllenker durchgeführter Alkotest war laut Polizei positiv. In dem Zug waren keine Fahrgäste, auch der Zugführer blieb unverletzt.

Die Front des Fahrzeuges wurde bei der Kollision beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Auto von der Straße bergen und gesichert abstellen. Der Bahnübergang blieb für die Aufräumarbeiten nach dem Unfall bis 21 Uhr gesperrt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

