Pannen-Kalb in Kärnten aus misslicher Lage gerettet

Das Tier ist in eine Güllegrube gefallen und von der Feuerwehr unverletzt geborgen worden

In Förolach in Oberkärnten hat die Freiwillige Feuerwehr Sonntagfrüh ein Kalb aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier war durch eine kleine Öffnung in die Güllegrube gestürzt. Gemeinsam mit der Besitzerin konnten 23 Feuerwehrleute aus Förolach und Hermagor das Kalb unverletzt bergen.

Feuerwehrmann als Kalb-Retter

Dazu stieg ein Feuerwehrmann mit Atemschutzausrüstung gesichert zu dem Kalb in die Jauchegrube und montierte Gurte mit denen es von seinen Kameraden nach oben gehoben werden konnte.