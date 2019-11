500 Shisha-Bars vor dem Aus

Wien. Sie hoffen, dass Shisha-Bars vom Rauchverbot ausgenommen werden. Allein in Wien stehen 500 Shisha-Lokale vor dem „Aus“. Der Betreiber einer City-Bar am Wiener Ring, der namentlich nicht genannt werden will: „Wir haben zwischen 80 und 90 Prozent weniger Umsatz, müssen diese Woche alle 12 Mitarbeiter entlassen“, sagt er zu oe24. Es gehe um Existenzen und viel Geld: „Eine sechsstellige Summe haben wir in das Lokal investiert, hinzu kommen langfristige Verträge mit Sky und den Getränkelieferanten.“ Auch wurde sein Lokal gleich am ersten Abend scharf kontrolliert: „Zwei Beamte in Zivil, dazu sechs Polizisten – offensichtlich sind wir Wirte jetzt Schwerverbrecher“, sagt er. Wie Shisha-Betreiber Gökhan Akar hofft er auf eine Ausnahmeregelung: „Sonst ist die Branche wirklich zerstört.“

Lokalbesitzer: "30 Euro Umsatz an einem Tag - wir müssen zusperren"

Shisha-Bar-Betreiber Gökhan Akar im Interview.