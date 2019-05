65 % lehnen Misstrauens-Votum ab

Wien. Bleibt Sebastian Kurz bis nach der Nationalratswahl im September bzw. bis zum Amtsantritt einer neuen Regierung im Amt? Diese Frage entscheidet sich am Montag – doch laut der ak­tuellen Blitzumfrage von Re­search Affairs (500 Online­interviews, 23.–24. 5., maxima­le Schwankungsbrei­te 4,5 %) sind die Österreicher dagegen, den Kanzler zu stürzen.

Auf die Frage „Was halten Sie vom Misstrauensantrag?“ sprechen sich 65 %, also knapp zwei Drittel, dagegen aus, den Kanzler so abzuwählen. Eine klare Sache also.

Research Affairs fragte auch nach, ob Kurz bis zur Nationalratswahl dezidiert Kanzler bleiben soll: Auch hier sagen 66 % klar Ja.

Die „Expertenregierung“ von Kurz – de facto sind es nur vier Expertenminister, der Rest sind ja ÖVP-Minister bzw. mit Karin Kneissl eine von der FPÖ nominierte ­Ministerin – kommt gut an. Gleich 73 % befürworten diese Regierung, „um die Stabilität im Land aufrechtzuerhalten“. Nur 27 % sind gegen diese neue Regierung.