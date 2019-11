BVT-„Maulwurf“-Suche: Ermittler wollten auch Handy von Journalistin

Wien. Wie von ÖSTERREICH aufgedeckt, hatte das BAK – Bundesamt für Korruptionsbekämpfung im Innenministerium – Anfang Mai ein Ansuchen an die Staatsanwaltschaft geschickt, dass Handy von NEOS-Mandatarin Steffi Krisper zu „beschlagnahmen“. Das BVT und das BAK wollten wissen woher Krisper ihre „Insider-Informationen“ über den Verfassungsschutz – konkret ging es um ein internes Papier - habe. Im selben Ansuchen, wurde vom BAK auch angeregt das Mobiltelefon von Presse-Journalistin Anna Thalhammer, die über eben jenes Papier berichtet hatte, zu konfiszieren, bestätigen Justizkreise ÖSTERREICH. Die Staatsanwaltschaft lehnte dieses Ansuchen genauso ab, wie den Versuch das Handy von Krisper zu beschlagnahmen. In einem Rechtsstaat sind Quellenschutz von Politikern und Journalisten prioritär. Offensichtlich wurde versucht via solcher Ansinnen versucht BVT-„Maulwürfe“ zu finden.

Isabelle Daniel