Brief von 6-Jähriger an Kurz bewegt das Internet

ÖVP-Chef Sebastian Kurz tourt durch Österreich und lässt seine Fans auf Instagram daran teilhaben. Nachdem er gestern mehrere Orte in Kärnten besuchte, war Graz an der Reihe. Dort bekam er von der 6-jährigen Linda ein besonders herzzereißendes Geschenk. Sie überreichte ihm einen Brief den sie nach den Szenen der Abwahl des damaligen Kanzlers verfasste.

© Instagram

"Einfach traurig und wütend" sei sie auf alle gewesen, als er im Parlament abgewählt wurde. Auf alle war sie böse, aber "überhaupt nicht auf dich", sagt der kleine Fan zu Kurz. Seit sie 4 Jahre alt ist, setze sie sich für ihn ein, erzählt die kleine Linda. Nach der Abwahl hätte sie einen emotionalen Brief geschrieben, den sie nun Sebastian Kurz überreichte.