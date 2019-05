Es ist einer der dramatischsten Tage der 2. Republik. Das Protokoll des 1. Kanzlersturzes.SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt stürzen am Montag im Nationalrat die Regierung Sebastian Kurz – und das trotz des ÖVP-Wahlsiegs vom Sonntag. Noch nie wurde einem Kanzler im Nationalrat das Misstrauen ausgesprochen. Es ist kurz vor 16.30 Uhr, als Kurz und seine (Ex-)Minister den Nationalrat verlassen – der ­erste Wahlkampfauftritt in der ÖVP-Parteiakademie ist da schon geplant. Das Protokoll:

SPÖ und FPÖ in Kontakt

➔ 9 Uhr: Die 52 SPÖ-Mandatare starten ihre Klubsitzung im Container auf dem Heldenplatz. Schon in der Nacht auf Montag hat das SPÖ-Präsidium beschlossen, dass die SPÖ einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen wird. Die SPÖ kann da schon nicht mehr ­zurück. Und: Es hat informelle Kontakte zwischen Rot und Blau gegeben, um die Abwahl des Kanzlers zu koordinieren.

➔ 10 Uhr: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eröffnet die Sondersitzung. Zuerst werden vier FPÖ-Mandatare angelobt, darunter Herbert Kickl und Norbert Hofer. Sobotka unterbricht die Sitzung aber sofort wieder: Es gibt eine Dringliche Anfrage der SPÖ an Kurz, der jetzt drei Stunden Zeit für die Antwort hat.

FPÖ offiziell: Weg mit Kurz

➔ 10.15 Uhr: Die Parlamentsklubs von ÖVP und FPÖ be­ginnen ihre Klubsitzungen. Bei den Türkisen gibt es nicht viel zu besprechen, Kurz hat sich mit Klubchef August Wöginger schon am Abend zuvor abgesprochen: Die ÖVP tut nichts, um das Misstrauens­votum zu verzögern.

➔ 10.35 Uhr: Der neue Klub­obmann Norbert Hofer macht klar: Die FPÖ werde dem Misstrauensantrag der SPÖ gegen die gesamte Regierung „wohl zustimmen“. Nicht einmal eine halbe Stunde später ist das dann offiziell und beschlossen: Die FPÖ will mit der SPÖ mitgehen. Damit ist das Ende der Amtszeit von Kurz an diesem Tage besiegelt: 103 Abgeordnete bringen allein Rot und Blau auf die Waage, mit der Liste Jetzt sind es am Ende 109 (nur die 2. NR-Präsidentin Doris Bures stimmt am Ende nicht mit, weil sie die Sitzung am Nachmittag leitet).

Bei VdB glühen die Handys

➔ 11 Uhr: In der Hofburg bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen glühen da längst alle Telefone – der Prä­sident braucht einen Übergangskanzler.

➔ 13.02 Uhr: Sobotka beginnt die Sitzung – und appelliert an alle, an die Würde des Par­laments zu denken. Er erteilt SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried das Wort, der dem Kanzler vorwirft: Kurz habe zwei Regierungen gesprengt.

➔ 13.25 Uhr: Kurz erhebt sich von der Regierungsbank – und erzählt seine Sicht der Geschichte: Nach diesem Sieg bei der EU-Wahl verstehe „niemand in diesem Land, dass Sie den Misstrauensantrag auf die gesamte Regierung ausdehnen“, sagt er zu Rendi.

Der Antrag auf Misstrauen

➔ 13.43 Uhr: SPÖ-Chefin Pa­mela Rendi-Wagner tritt ans Rednerpult. Als sie den Willen des Volkes beschwört, gibt es wütende Zwischenrufe der 61 ÖVP-Abgeordneten.

➔ 13.51 Uhr: Es ist so weit: Rendi-Wagner bringt den Misstrauensantrag ein – „er ist ausreichend unterstützt und damit in Verhandlung“, wie Sobotka lakonisch bemerkt.

Heftige Debatte folgt

➔ 13.55 Uhr: ÖVP-Klubchef ­August Wöginger – er wird, wenn Kurz ins Parlament zurückkommt, seinen Sessel räumen müssen – beginnt eine durchaus lebhafte De­batte. „Unfassbar“ nennt er den Misstrauensantrag.

➔ 14.02 Uhr: Ex-Innenminister Herbert Kickl ist dran. Er begründet, warum auch die FPÖ Kurz abwählen will. Und er droht: „Ich gehe von neuen Enthüllungen aus, die das Sittenbild des Ibiza-Videos er­blassen lassen werden“, sagt er in Richtung Kurz.

Dann ging es schnell

➔ 16.14 Uhr: Abstimmung. SPÖ, FPÖ und die Liste Jetzt sind wie erwartet für den Misstrauensantrag. „Angenommen“, erklärt Bures. Mit unbewegter Miene verlassen Kurz und die Ex-Minister den Saal. Kurz winkt noch den VP-Mandataren, einigen Mitarbeitern stehen die Tränen in den Augen.

➔ 18.30 Uhr: Kurz fährt in die Parteiakademie in der Tivoligasse – der 1. Wahlkampfauftritt: Er habe dem Bundespräsidenten eine „ordentliche Übergabe an die Übergangs­regierung“ zugesagt – bis zur Wahl im Herbst, „da werden wir kämpfen". (gü)

© APA/LUKAS HUTER

Das sagt Rendi: "Zügelloser, schamloser Griff nach der Macht"

SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner rechnete in ihrer Rede mit dem Kanzler ab.

Türkis-Blau als Fehler: „Sie sind als Kanzler gescheitert. Sie haben die Minister ausgewählt und tragen die Verantwortung für das Scheitern.“

Das zweite Mal: „Ihre Politik stößt das Land zum zweiten Mal in Neuwahlen, weil Sie nicht das bekommen haben, was Sie wollten – das Innenministerium. Und nachdem Ihr Scheitern offensichtlich wurde, fordern Sie Stabilität.“

Alleinregierung: „Nennen wir es beim Namen: Sie wollen Zustimmung zu einer ÖVP-Alleinregierung. Sie haben es aber versäumt, um eine stabile Unterstützung zu werben.“

Frontalangriff: „Ihre Vorgangsweise ist einzigartig: Es ist ein schamloser, zügelloser und verantwortungs­loser Griff nach der Macht, den wir hier sehen. Aber die Macht geht vom Volke aus – und nicht von Ihnen“ (wütende Zwischenrufe der ÖVPler).

Attacke auf Kurz: „Es ist ungeheuerlich, jetzt Zustimmung und Vertrauen einzufordern, nur um Ihre Wünsche durch­zusetzen. (…) Wer Vertrauen will, muss Verantwortung leben. Sie genießen das Vertrauen der SPÖ-Abgeordneten nicht. Ich stelle daher den ­Antrag: Der Nationalrat wolle beschließen, dem Bundeskanzler und der Regierung das Vertrauen zu versagen.“

Video zum Thema Misstrauensantrag: Rede von Rendi-Wagner Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

© APA/ROLAND SCHLAGER

Das sagt Kurz: "Das Misstrauen kann niemand nachvollziehen"

Sebastian Kurz rechtfertigt das Aufkündigen der Koalition und attackiert die SPÖ.