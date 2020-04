Didi Mateschitz attackiert Regierung: ''Wie ein Schuss ins Knie''

Der Red-Bull-Boss geht angesichts der Corona-Krise mit der Bundesregierung hart ins Gericht.

Gegenüber "Addendum"-Chefredakteur Michael Fleischhacker teilt Red-Bull-Boss Didi Mateschitz hart gegen die Kurz-Regierung aus. Angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Corona-Shutdowns sagte er im Gespräch: "Mir kommt das so vor, als ob mir jemand ins Knie schießt, um mir dann einen Kredit für die Operationskosten anzubieten."

Seit dem Lockdown steht Österreich praktisch still. Die Wirtschaft wurde auf ein Minimum heruntergeschraubt und auch tausende Frimen - ob kleine Unternehmen oder riesige Konzerne sind in der Krise. Und da hat nicht nur der Red-Bull-Chef und reichste Österreicher daran zu knabbern. Auch die AUA kämpft ums Überleben und verlangt daher Staatshilfe. Nach anfänglichen Turbulenzen bei den Verhandlungen über Staatshilfe für die AUA sind die Gespräche nun offenbar auf Schiene. Die Experten beider Seiten seien in laufendem Kontakt, sagte der für die Coronahilfen-Finanzierungsagentur COFAG sprechende PR-Berater Alfred Autischer am Mittwoch zur APA. Einer Liquiditätshilfe stehe nicht mehr viel im Weg, verwies er auf "konstruktive Gespräche".



Die AUA braucht für den Antrag bei der COFAG eine österreichische Hausbank. Aufgrund der Höhe der Summe - kolportiert sind bis zu 800 Mio. Euro - wird es wohl ein Konsortium, also ein Zusammenschluss mehrerer Banken sein, die sich das Risiko teilen. Für 90 Prozent des Kredits haftet die Republik in Form einer Garantie. Insgesamt gibt es laut dem COFAG-Sprecher bereits Anträge von 4.000 Firmen bei der Agentur, die 15 der 38 Mrd. Euro an Staatshilfen verwaltet.

Besonders hart trifft es aber viele Klein- und Mittelunternehmer. Sie stehen vor dem Ende ihrer Existenz. Seit Anfang der Woche läuft die Antragsfrist für Zuschüsse aus der zweiten Tranche des Corona-Härtefallfonds für Kleinstunternehmer. Mit dem Geld - bis zu 6.000 Euro auf drei Monate - sollen Einkommensverluste abgefangen werden. Der Kreis der Anspruchsberechtigten könnte nun nochmals erweitert, das System weniger kompliziert werden. Verhandlungen sind angelaufen.



In der Wirtschaftskammer wurde am Mittwoch auf APA-Anfrage bestätigt, dass eines der Themen eine flexiblere Handhabung beim so genannten Betrachtungszeitraum sein kann.