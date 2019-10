FPÖ gegen Strache: Jetzt wird's brutal

Das ist nicht mehr zu kitten: Spätestens seit sich Philippa vergangene Woche entschloss, ihr Nationalratsmandat doch anzunehmen, ist das Verhältnis des Ehepaars Strache zu seiner früheren Partei völlig zerrüttet.

Am Wochenende forderte der oberösterreichische Landesparteichef Manfred Haimbuchner den Ausschluss des bisher nur suspendierten Ex-Chefs Heinz-Christian Strache aus der FPÖ. „Eine endgültige Trennung ist unausweichlich“, erklärte er im profil.

Haimbuchner ist damit nicht alleine: Vor allem in den westlichen FP-Landesparteien mehren sich die Stimmen, die einen endgültigen Schlussstrich unter das Kapitel Strache fordern. So sprach sich etwa auch der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger für eine „klare Trennung“ aus. Die Wiener FPÖ, die dafür zuständig wäre, wird von den übrigen Landesorganisationen nun unter Druck gesetzt, Strache rauszukicken. Dort lässt man einen Parteiausschluss zwar gerade juristisch prüfen, ist aber zögerlich: Bei den Wiener Blauen fürchtet man, dass Strache klagen könnte.

"Ließen ihn nicht fallen – das Gegenteil ist wahr"