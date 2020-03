Österreich soll 100 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Kriegsgebieten aufnehmen.

Wien. Das forderte NEOS-Asylsprecherin Stephanie Krisper in einer Presseaussendung am Donnerstag. Österreich müsse sich an einer "Koalition der Entschlossenen" beteiligen. EU-Staaten wie Luxemburg und Finnland hätten sich schon dazu bereit erklärt, so Krisper.