NEOS: Petition für Railjet-Halt in Schwechat

Ab Herbst droht den Pendlerinnen und Pendlern aus Schwechat und der Region ein massiver Einschnitt im Alltag. Durch die Sperre der Schnellbahnstrecke wird der Weg in die Arbeit zum Hindernislauf – mit längeren Fahrzeiten und zusätzlichen Umstiegen.

Im Rahmen einer Petition fordern NEOS deshalb, den Railjet künftig auch in Schwechat halten zu lassen. "Tag für Tag fahren zahlreiche Railjets und der City Airport Train mit freien Sitzplätzen an Schwechat vorbei – während die S7 als wichtigste Verbindung nach Wien aus allen Nähten platzt. Das ist für die Menschen in der Region weder nachvollziehbar noch zumutbar“, betont NEOS-Verkehrssprecher Christoph Müller. Gemeinsam mit Gemeinderat Paul Haschka hat sich der Landtagsabgeordnete ein Bild der Situation gemacht.

Direkte Verbindung über den Hauptbahnhof gefordert

Aufgrund der Baustellensituation steht der Region ab Herbst eine massive zusätzliche Belastung auf den Straßen bevor. Haschka glaubt, dass viele Fahrgäste notgedrungen auf das Auto umsteigen werden. "Das wird die Situation im Früh- und Abendverkehr massiv verschärfen. Eine schnelle Lösung wäre eine vorübergehende Schnellbahn vom Süden Wiens über den Hauptbahnhof direkt zum Flughafen. Diese Verbindung würde außerdem eine Lücke im Streckennetz schließen, die man sonst nur mit dem Auto in angemessener Zeit zurücklegen kann“, so der pinke Gemeinderat, der in der Bauphase auch mehr Busse zur U3 fordert. Darüber hinaus sei laut NEOS eine frühzeitige Einbindung der Region in konkrete Planungen und Entscheidungsprozesse notwendig. "Schwechat ist keine Randnotiz im Verkehrsnetz. Tausende Fahrgäste sind in der Region unterwegs – die muss man auch ernst nehmen“, so Müller abschließend.