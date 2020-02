GEGENDARSTELLUNG

Sie berichten auf Ihrer Website www.oe24.at seit 22.10.2019 in der Rubrik "Wien" unter der Überschrift "Rauch-Sheriffs kosten pro Tag 24.000 Euro", dass eine "Aktion scharf" von Stadträtin. Mag.a Ulli Sima laut FPÖ-Gastro-Spitzenkandidat für die Wirtschaftskammerwahl, Dieter Schwingenschrot, allein am 01.11.2019, in der ersten Nacht des Rauchverbots, € 24.000,00 an Steuergeld verschlingen würde, weil von den rund 80 Kontrolloren des Marktamtes mindestens 3 Zulagen und Überstunden verrechnet werden.



Diese Behauptungen sind unrichtig bzw. irreführend unvollständig.



In der ersten Nacht des Rauchverbotes vom 31.10.2019 auf 01.11.2019 haben gar keine Kontrollen stattgefunden. In der Nacht vom 01.11.2019 auf 02.11.2019 wurden für die 14 Kontrollore des Marktamtes jeweils Taggeld sowie Feiertagsüberstunden verrechnet. Bis zum Jahresende sind insgesamt 4.000 bis 5.000 Kontrollore geplant, die überwiegend im Routinebetrieb stattfinden werden. Für Schwerpunktaktionen außerhalb des Routinebetriebs werden bis zum Jahresende insgesamt rund € 7.000,00 anfallen.