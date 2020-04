Leonore Gewessler zeigt, dass der Mundschutz keinesfalls langweilig sein muss.

Auch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) trägt Maske. Auf Instagram präsentierte sie ihren Mund-und-Nasenschutz und sorgte damit für einen Hit. Denn auf ihrer mit Blumen verzierten Maske steht groß das Wort "Ansapanier".

"Seit heute in Ansapanier unterwegs", schrieb Gewessler zu dem Foto. Das Design stammt von "Gabarage Upcycling Design", einem sozialökonomischen Unternehmen aus Wien. Dessen Philosophie sei es "Menschen eine Chance zu geben, die es am Arbeitsmarkt schwierig haben", so die Ministerin und dankte der Firma dafür.

Zwar tragen auch alle anderen Regierungsmitglieder fleißig Maske, allerdings liegt Gewessler mit dieser ganz weit vorne.