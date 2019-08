Hofer lässt 'Date' mit Kurz platzen

Zwischen ÖVP und FPÖ hängt der Haussegen schief. Ein für Montag in einem Wiener Ringstraßen-Hotel geplantes Treffen mit Kurz sagte FPÖ-Chef Hofer am Wochenende ab. Kurz hatte zuvor Grünen-Chef Werner Kogler und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) getroffen, ein Termin mit Beate Meinl-Reisinger (Neos) steht noch an.

Genau die weiteren Termine scheinen das Problem zu sein: „Ich hab das Treffen auf nach dem Wahltag verschieben lassen. In der Hitze des Wahlkampfes sind Arbeitsgespräche nicht sinnvoll. Es ist besser, sich nach der Wahl zusammenzusetzen“, so der FPÖ-Chef zu ÖSTERREICH. An seiner generellen Einstellung, Türkis-Blau fortsetzen zu wollen, ändere das nichts, versicherte Hofer.

Bei der FPÖ vermutet man, dass Kurz längst andere Koalitionen – konkret entweder mit der SPÖ und den Grünen allein, oder eben mit Grünen und Neos – im Visier hat. Außerdem ärgert die Blauen, dass Kurz die anderen Termine habe durchsickern lassen. Zuletzt stritten ja beide Parteien darüber, wer das Innenministerium besetzen soll. Die ÖVP bestätigte am Dienstagabend nur die Absage des Termins.

ORF-Duell: Kurz meidet Pilz, schickt Edtstadler

Keine Lust auf eine Konfrontation mit Liste-Jetzt-Frontmann Peter Pilz haben sowohl Sebastian Kurz (ÖVP) als auch Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) – die bestätigt der ORF gegenüber ÖSTERREICH. Besonders bemerkenswert: Der Altkanzler lässt sich bei der Debatte mit Pilz nicht etwa von seiner Nr. 2, Elisabeth Köstinger, vertreten. Sondern von einer ÖVP-Frau, die nicht bei der Nationalratswahl antritt – Karoline Edt­stadler, die erst im Mai bei der EU-Wahl antrat und ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament ist, muss ran.

Pamela Rendi-Wagner pfeift ebenfalls auf Pilz – statt ihr wird Jörg Leichtfried antreten. Auch bei der FPÖ wird getauscht: Hier steigt Herbert Kickl statt Norbert Hofer gegen Rendi in die TV-Arena.

G. Schröder