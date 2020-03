Italien warnt: "Schützt eure Risikogruppen besser!"

Hoffentlich nimmt Österreichs Bundesregierung die Warnung aus Italien ernst: Die Ärzte raten dringend, Risikogruppen besser zu schützen, 99% der 2500 italienischen Toten hatten Vorerkrankungen.

Die Zahlen sind eindeutig: 99% der italienischen Coronavirus-Todesopfer waren Frauen und Männer, die schon Vorerkrankungen hatten. Laut der Tageszeitung La Stampa sind nun die Fälle analysiert worden. Das Ergebnis: Nur 0,8 Prozent der 2500 Todesopfer waren bei der Infektion völlig gesund. 25,1 % der Coronavirus-Patienten, die die Krankheit nicht überlebt haben, hatten eine Vorerkrankung, 25,6 % hatten zwei und 48,5 % waren durch drei oder mehr Vorerkrankungen belastet.

Das würde auch erklären, warum die Sterberate in Italien mit 8 % aller Fälle wesentlich höher ist als in anderen Nationen. Interessant: 75 % der Todesopfer hatten hohen Blutdruck, 35 % waren zuckerkrank und 33 % hatten Vorerkrankungen am Herz. Auch hat sich in Italien bestätigt, dass Senioren besonders gefährdet sind: So registrierten die Gesundheitsbehörden nur fünf Todesfälle zwischen 30 und 39 Jahren, aber 1757 der verstorbenen Coronavirus-Patienten waren über 70 Jahre alt. So liegt das Durchschnittsalter der italienischen Virus-Opfer bei 79,5 Jahren. Laut italienischen Medizinern müssten diese Fakten eine Warnung für alle anderen europäischen Regierungen sein: "Ihr müsst eure Risikogruppen noch viel besser schützen."

Laut den neuesten Berechnungen der GIMBE Foundation dürften in Italien bereits mehr als 100.000 Menschen infiziert sein.