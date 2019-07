JETZT: Liste Pilz löst sich auf

Wien. Wien. Der Partei von Peter Pilz springen vor der Nationalratswahl im Herbst fast alle derzeitigen Parlamentsabgeordneten ab: Mit den beiden Klubobmännern Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl sowie Anwalt Alfred Noll, der gleichzeitig mit 100.000 Euro der größte Spender der Partei war, haben am Dienstag die „Oldies“ der Liste Jetzt angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen: „Wir sind von Anfang an nur für diese Legislaturperiode angetreten“, erklärten sie in einer Aussendung.

Gleich danach die fünfte Absage an Pilz. Stephanie Cox steigt ebenfalls aus: „Ich will zurück zu meinen Wurzeln, zurück in die Welt des Unternehmertums.“

Ebenfalls nicht mehr an Bord der Pilz-Partei ist bei der nächsten Wahl Alma ­Zadic. Wie sie am Dienstag verkündete, wechselt sie zu den Grünen. Dem voran ging ein Richtungsstreit in der Partei, die in den Um­fragen derzeit bei 2 Prozent steht: Ein Teil wollte mit den Grünen kooperieren, der ­andere Teil lehnte das ab.

Zadic will zunächst "wilde Abgeordnete" sein