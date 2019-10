Jetzt will Strache die eigene Partei klagen

Wien. Nach der Suspendierung HC Straches und die FPÖ-Entscheidung Philippa kein Nationalratsmandat zu geben, scheint nun ein Streit zwischen dem Ex-Parteichef und den Freiheitlichen zu eskalieren. Jetzt kocht auch noch der alte Zwist um die Rechte seiner alten, offiziellen Facebook-Seite erneut auf. Strache droht jetzt sogar mit einer Klage.

HC Strache schreibt dazu in einem Facebook-Kommentar: "Klaus Wohlfahrt – und wenn sie 100x die Unwahrheit schreiben, Philippa war die Social Media Expertin der FPÖ, welche unsere moderne Kommunikation (Facebook, Twitter, Instagram) auf Platz 1 in der politischen Landschaft gebracht hat. Genauso wie man mir meine Fanseite heute neidig ist, welche mein persönliches Eigentum ist und ich nunmehr einklagen will!"

© Facebook

Strache repostet "Totgesagte leben länger"

Vorerst keinen Kommentar gab es vom Ehepaar Strache auf die FPÖ-Entscheidung, Philippa Strache nicht zu einem Nationalratssitz zu verhelfen. Der über Ibizagate gestolperte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache liebäugelte aber mit der Gründung einer eigenen Partei. Er teilte auf Facebook einen Artikel der - von Sinoamerikanern gegründeten - Zeitung "epochtimes.de" über gute Chancen einer Strache-Partei.

Unter dem Titel "Totgesagte leben länger: Strache-Partei könnte es auf Anhieb in den Nationalrat schaffen" berichtet epochtimes.de über eine im Lauf des Tages von der Gratiszeitung "Heute" online veröffentlichte Umfrage. Darin sieht "Unique Research" ein Potenzial von 16 Prozent bzw. fünf Prozent sicherer Wähler für eine solche FPÖ-Abspaltung.

"Epoch Times" ist eine mehrsprachige internationale Print- und Online-Zeitung mit Hauptsitz in New York. Gegründet von Sinoamerikanern berichtet sie - mit kritischer Haltung gegenüber der kommunistischen Führung - vor allem über China.

FPÖ: "Es war keine leichte Entscheidung"