Konzertierte Protestaktion? – Wut-Videos gegen Rendi-Wagner

Nach einer Aussage zum Umgang mit parteiinternen Kritikern von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hagelt es heftige Kritik aus den eigenen Reihen.

Wien. Am Sonntag sorgte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner während einer Pressestunde mit einer Aussage für heftigen Wirbel - Vor allem in den eigenen Reihen der Partei. Laut ihr müssten parteiinterne Kritiker mit Konsequenzen rechnen. Notfalls auch mit einem Parteiausschluss. Eine Aussage, die einen ziemlichen Aufruhr in den sozialen Medien verursachte. Patrick Pfeifer, niederösterreichischer SPÖ-Gemeinderat, veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Video, in der er die SPÖ-Chefin scharf kritisiert. "Liebe Pamela Rendi-Wagner & Führungsentourage! Normalerweise ist das nicht meine Art der Kommunikation. Aber wenn ihr ernsthaft behauptet, dass parteiinternen Kritikern Konsequenzen und der Parteiausschluss wegen "destruktivem Verhalten" droht, dann muss auch ich meine kritische Stimme erheben! Freundschaft!", steht über dem veröffentlichten Videoclip.

Aufgrund der stetig wachsenden Zahl an Kritikern, die in den sozialen Netzwerken nun Videos veröffentlichen, munkelt man, dass es sich hierbei um eine konzertierte Protestaktion der niederösterreichischen Sozialdemokraten handeln könnte. Welches Ziel damit genau verfolgt werde ist nicht hundertprozentig klar – Aber: Geklickt werden die Protest-Clips allemal.

"Lachnummer am Weg zum politischen Selbstmord"

Pfeifer stellt gleich zu Beginn die Frage, wie Rendi-Wagner die SPÖ-Grundsätze "Freiheit" & "Gerechtigkeit" mit ihren Aussagen vereinbaren könnte. "Das sind keine sozialdemokratischen Züge mehr. Das sind diktatorische Grundzüge", kritisiert Pfeifer scharf. Ein weiterer Punkt, der den Niederösterreicher ein Dorn im Auge ist, ist der Umgang der SPÖ-Führung mit der Parteibasis. "Es kommt so rüber, als wäre ihnen der eigene Machterhalt und der Proporz wichtiger als die allgemeine Zufriedenheit der Basis oder generell die Anliegen der Bevölkerung. Wir waren einmal die wichtigste und stärkste Partei der zweiten Republik. Jetzt sind wir eine Lachnummer am Weg zum politischen Selbstmord", erklärt Pfeifer in seinem Video. Laut ihm wäre es an der Zeit die parteiinterne Basis ernst zu nehmen und Lösungen für die, laut Pfeifer gerechtfertigte, Kritik zu finden.

Auch Facebook-User Gernot Hoffmann veröffentlichte ein kritisches Video unter dem Titel "So nicht, oida!: