Kurz gibt heute Startschuss für Türkis-Grün

Erst die Grünen, dann die Türkisen – so sah es die Choreografie vor.

In der ÖVP wartete man am Sonntagnachmittag also gespannt das Ergebnis der Abstimmung in der Öko-Partei ab – auch als Gradmesser dafür, wie geschlossen die Grünen auftreten.

Am Abend setzte die ÖVP dann noch ein Treffen an, das eigentlich geheim bleiben sollte: Die Landeshauptleute kamen zu Parteichef Sebastian Kurz in die Politische Akademie.

Hier sollten sie vor Verhandlungsstart noch einmal in diskreter Runde über die Sondierungsgespräche informiert werden. Jeder Landeschef hat seine persönlichen Befürchtungen, sollte es tatsächlich zu einer Koalition mit den Grünen kommen. So besteht die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf umstrittene Verkehrsprojekte wie die dritte Piste am Flughafen Schwechat. Auch ein geplantes Transparenzpaket oder CO2-Steuern, die Pendler ­belasten, schmecken nicht allen Landeschefs.

Verhandlungen starten schon diese Woche

Heute um 10 Uhr gibt Kurz in einer Pressekonferenz (live auf oe24.TV) in der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse den Startschuss für Verhandlungen. Diese sollen bereits Donnerstag oder Freitag starten. Die ÖVP will, dass die Regierung bis Weihnachten steht. Viele sehen den Termin skeptisch.

Grüne brauchen jetzt 50 Verhandler für Untergruppen

Um bei den Verhandlungen in die Tiefe zu gehen, werden jetzt Untergruppen eingerichtet. Diese kreisen um die fünf bereits definierten Schwerpunkte: Klimawandel, illegale Migration, Bildung, Wirtschaft und Transparenz. Bei den türkis-blauen Verhandlungen gab es 25 Untergruppen, jetzt will man mit etwa der Hälfte auskommen. Grund: Die Grünen haben derzeit gar nicht genügend Leute, um so viele Gruppen zu besetzen. Dennoch braucht es rund 50 Personen. Alle Grünen, die Regierungserfahrung haben – von Ingrid Felipe bis Rudi Anschober –, müssen verhandeln. Zusätzlich wurden Experten gesucht. Kogler selbst hat nicht vor, eine Gruppe zu leiten. Am Dienstag sollen die Teams präsentiert werden.