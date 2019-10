Nazi-Strophe auch in Liederbuch von Schützenhöfer-Verbindung

Die aktuelle Liederbuch-Affäre um die Verbindung "Pennales Corps Austria zu Knittelfeld" und den steirischen FPÖ-Nationaratsabgeordneten Wolfgang Zanger wird jetzt zum bestimmenden Wahlkampf-Thema in der Steiermark.

Nazi-Strophe auch in MKV-Liederbüchern

oe24 wurde nun zwei weitere Liederbücher zugespielt, in dem das NS-verherrlichende Lied abgedruckt ist. Konkret handelt es sich dabei um "Das österreichische Kommersbuch", herausgegeben vom Mittelschüler-Kartell-Verband MKV sowie "Gaudemus - Österreichisches Studenten-Liederbuch", herausgegeben von Christoph Knrath im Auftrag des Mittelschüler-Kartell-Verbandes. In beiden Liederbüchern findet sich das Lied "Es lagen die alten Germanen" inklusive der neonazistischen Strophen: "Da trat in ihre Mtte, der Römer mit deutschem Gruß, Heil Hitler, ihr alten Germanen, ich bin der Tacitus. Da hoben die alten Germanen zum Gruß die rechte Hand. Heil dir, du Bruder der Achse, du bist uns anverwandt!"

Schützenhöfer ist MKV-Ehrenmitglied

Politisch brisant ist das auch, weil der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer seit 2007 Ehrenmitglied der katholischen Schülerverbindung K.Ö.St.V. Markomannia-Eppenstein Graz und seit 2010 der K.Ö.M.L. Normannia-Graz ist, die beide im MKV sind.

ÖVP: Kann man nicht vergleichen

Auf oe24-Anfrage hieß es aus dem Büro Schützenhöfer, dass man diesen Fall mit jenem der FPÖ nicht vergleichen könne. Der Landeshauptmann sei Ehrenmitglied und nie aktiv der Verbindung beigetreten.

Auch der MKV will zwischen den beiden Fällen keine Parallelen ziehen. "Bei uns wird das nicht gesungen", heißt es. Zudem sei dieses Lied in der Neuauflage von 2015 bereits nicht mehr in den Liederbüchern enthalten. In den Vorgängerversionen wurde zudem unter dem Lied auf den historischen Kontext verwiesen. "Dieser parodistische Text zur älteren Melodie bespöttelt übertriebene Deutschtümelei, insbesondere Nazismus und Rassenlehre", steht dort wörtlich darunter.

Schützenhöfer hatte nach Bekanntwerden des Liederbuch-Skandals um Zanger "unmissverständliche Handlungen, bevor die Steiermark in ein schlechtes Licht gerückt wird", verlangt. Solche Nachrichten schadeten nicht nur der FPÖ, sondern der ganzen Gesellschaft und dem Land.

