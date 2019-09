ÖVP fordert U-Ausschuss für grünen Korruptions-Krimi

Als erste Reaktion auf den grünen Korruptions-Krimi hat die Neue Volkspartei Wien beschlossen, keinen Flächenwidmungen der Ära Chorherr zuzustimmen. Die ÖVP verlangt eine Überprüfung aller Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, die in die Zeit von Christoph Chorherr fallen. Der Verdacht auf jahrelange Korruption in der Wiener Flächenwidmung verlange das als logische Konsequenz.

Landesparteiobmann Gernot Blümel: „Die rot-grüne Heumarkt-Koalition deckt die Flächenwidmungspolitik des langjährigen grünen Ex-Planungssprechers Chorherr offenbar seit vielen Jahren. Alle Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, die in die Zeit von Christoph Chorherr fallen, müssen überprüft und einer Revision unterzogen werden. Deshalb fordern wir die Einsetzung einer Untersuchungs-Kommission. Es kann und darf nicht sein, dass man sich in Wien gefällige Flächenwidmungen kaufen kann.“

Klubobfrau Elisabeth Olischar: „Mit dem rot-grünen Flächenwidmungs-Wurlitzer muss jetzt Schluss sein: „Sie wünschen – Rot-Grün widmet“ darf es nicht mehr länger geben! So war das in Wien in den vergangenen Jahren in der Heumarkt-Koalition. Viele Flächenwidmungen wurden in den letzten Jahren alleine mit den Stimmen von Rot-Grün durchgeboxt.“

Das fordert die ÖVP

Dringliche Anfrage an Grünen-Stadträtin Hebein



In der Fragestunde konkrete Antworten von Bürgermeister Ludwig



Die Evaluierung und Untersuchung aller Änderungsverfahren von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen, die in die Ära Chorherr fallen!



Zusätzlich verlangt die ÖVP die Einsetzung einer Untersuchungs-Kommission.

Forderung nach voller Transparenz

Bürgermeister Ludwig hat im Frühjahr 2018 „lückenlose Aufklärung“ beim Skandal-Krankenhaus Nord gefordert. Die Regierungsmehrheit von Rot-Grün hat diese U-Kommission mit den Worten eingesetzt: „Die Wienerinnen und Wiener dürfen sich von ihrer Stadtregierung zu Recht lückenlose Aufklärung erwarten.“ Diese Entschlossenheit zur lückenlosen Aufklärung erwartet die ÖVP von der Heumarkt-Koalition nun auch beim Chorherr-Skandal!

"Die rot-grüne Heumarkt-Koalition hat diese Flächenwidmungspolitik des langjährigen grünen Ex-Planungssprechers Chorherr lange genug gedeckt. Wenn Michael Ludwig diese Heumarkt-Koalition mit den Wiener Grünen nicht infrage stellt, dann macht er sich selbst zum Teil dieses Systems", so ein Sprecher der ÖVP.

Das saubere Image der Grünen bröckelt massiv: Schiefe Optik und grüne Doppelmoral häufen sich. Und die große Frage: Kann man in Wien Wunschwidmungen im großen Stil, aber auch bei kleinen Betriebserweiterungen kaufen?

Zitate von Christoph Chorherr

