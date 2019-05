Die in Deutschland von den Jungsozialisten angestoßene Debatte um Kollektivierung von Konzernen hat jetzt Österreich erreicht. Julia Herr – die nicht nur Chefin der Sozialistischen Jugend ist, sondern auch für die SPÖ auf Listenplatz 6 bei der EU-Wahl kandidiert – erklärte, es handle sich bei der Verstaatlichung von Großunternehmen um ein „langfristiges Ziel“.

In der ÖVP sorgte der Sager für Empörung. EU-Spitzenkandidat Othmar Karas forderte sogleich eine Distanzierung der SPÖ von Herr: „Ein großer Teil Europas kämpft immer noch mit den Folgen kommunistischer Staatswirtschaft. Herrs Äußerungen sind eine Missachtung der historischen Erfahrung einer ganzen Hälfte unseres Kontinents“, so Karas.

"Private Profite-Party muss beendet werden"

Abbringen ließ sich Herr allerdings nicht von ihrer Zustimmung zu Kevin Kühnert. „Die private Profite-Party auf Kosten der Allgemeinheit muss beendet werden“, erklärte Herr. Die ganze Diskussion sei aufgrund der Situation am Wohnungsmarkt in Berlin entstanden. „Kühnerts Aussage, dass man den Wohnungsmarkt nicht privaten Interessen überlassen sollte, ist eine Forderung, die ich hundertprozentig unterstütze“, so die SJ-Chefin. „Ich glaube, dass das nicht nur am Wohnungsmarkt der richtige Weg ist, sondern auch bei der Wasserversorgung und beim Transport.“ In ganz Europa gehe der Trend in Richtung öffentliches Eigentum.