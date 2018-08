Regierung verbietet Asylwerbern Lehre

Das oe24.TV-Bürgerforum mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sorgte am gestrigen Sonntag für den politischen Aufreger dieser Woche. Denn der Vizekanzler sagte auf oe24.TV die neue Knallhart-Linie der FPÖ in der Debatte um die Abschiebung von Lehrlingen an. Der Zugang zur Lehre soll für Asylwerber künftig verboten werden: „Wenn einer kein Bleiberecht hat, soll er keine Lehre beginnen dürfen.“ Seit 2012 ist die Lehrlingsausbildung für Asylwerber bis 25 Jahre in Mangelberufen erlaubt. Strache kündigte an, dass Sozialministerin Hartinger-Klein diesen „falschen Erlass von damals“ zurücknehmen werde“

NEOS und Grüne empört: „Realitätsfremd & zynisch“

Die Strache-Aussagen schlugen in Österreichs Innenpolitik am Sonntag jedenfalls ein wie eine Bombe. Die Opposition zeigte sich empört. „Das ist völlig realitätsfremd und zynisch“, tobten die NEOS. Der oberösterreichische Grünen-Landesrat Rudi Anschober, der sich gegen die Abschiebung von Flüchtlingen engagiert, appellierte an Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Der Bundeskanzler muss die Causa Lehrlingsausbildung für Asylwerber zur Chefsache machen.

Künftig eigener Aufenthaltstitel & Rot-Weiß-Rot-Card

Die Regierung fackelte nach dem Strache-Vorstoß auf oe24.TV jedenfalls nicht lange. Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal bestätigte noch am Sonntag gegenüber ÖSTERREICH, dass Ende der Lehre für Asylwerber.



Es werde an einer „Neuregelung“ gearbeitet. „Zukünftig soll das Asylrecht nicht mehr mit Lehre umgangen werden können. Gleichzeitig soll es einen eigenen Aufenthaltstitel für Lehrlinge geben sowie eine Attraktivierung der Rot-Weiß-Rot-Gard, um den Bedürfnissen der Wirtschaft zu entsprechen“, so Launsky-Tieffenthal.