So feiert Klaudia Tanner Ostern

Auch im Hause Tanner ist heuer an Ostern einiges anders. So verbringt die Ministerin die Feiertage.

Dieses Osterfest wird wohl für jeden anders als alle anderen zuvor. Die Corona-Krise beherrscht immer noch unseren Alltag. Die damit einhergehenden Maßnahmen lassen ein schönes großes Familienfest nicht zu. Also müssen wir uns arrangieren und andere Wege finden um mit unseren Liebsten in Verbindung zu sein.

Das hat auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) getan. Zuhause in Gresten bei Scheibbs feiert sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter Maxima. Die restlichen Mitglieder der Großfamilie schalten sich via Videoanruf zu. Und auch der traditionelle Kirchengang fällt heuer ein wenig ungewöhnlich aus. Statt in der Kirche betet man bei der Verteidigungsministerin eben zuhause und verfolgt die Messe online.

Eines bleibt aber trotzdem gleich: auf den Tisch kommt eine traditionelle Osterjause aus regionalen Produkten.

„Halten wir zusammen, halten wir Abstand - auch zu Ostern. Ich danke allen Einsatzkräften, die über die Feiertage im Einsatz sind und wünsche euch allen ein schönes Osterfest", so die Verteidigungsministerin Tanner.