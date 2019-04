So reagiert HC Strache auf die Festnahme am Traualtar

Für Susanne B. (29), angehende Krankenschwester und Mutter zweier Buben (sechs und vier Jahre alt), hätte es der Traumtag werden sollen: „Jetzt bin ich völlig am Ende“, sagt sie zu ÖSTERREICH. Sie kann es nicht fassen, was im Schloss ­Mirabell in Salzburg geschehen ist: „Fünf Minuten vor unserer Trauung im Marmorsaal holten sie meinen Mann ab“, weint sie. Sie, ihre Mutter und ihre Freundinnen haben gebettelt, aber die Beamten vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ließen das Jawort nicht mehr zu. Der negative Asylbescheid für ihren 32-jährigen Bräutigam Langkeba aus Gambia wurde exekutiert: „Hätten sie uns das früher gesagt“, klagt Susanne B., „hätten wir nicht dieses große Hochzeitsauf­gebot bestellt.“ Kleid, Blumen, Saalmiete im Schloss – alles umsonst: „Das muss ich jetzt zahlen, und ich bin Alleinverdienerin.“

Empörung

Die Trauung wurde vor vier Monaten angemeldet. Die Beamten wussten somit wochenlang Bescheid, doch sie warteten den großen Moment ab: „Das war ein abgekartetes Spiel“, glaubt Susanne B. Auch Franz Schefbaumer, Leiter des Standesamts, war überrascht: „Das haben wir in Salzburg noch nie gehabt“, sagt er.

Strache verteidigt Vorgehen

Der Fall sorgte landesweit für Aufregung. Auf Facebook hat sich nun auch Vizekanzler HC Strache zu Wort gemeldet. Der FPÖ-Chef verteidigt dabei das Vorgehen der Beamten: Gut so, auch eine Hochzeit darf die #Abschiebung eines illegalen #Afrikaners nicht verhindern! ???? Ein großes Danke an die FPÖ in der Regierung für Ihre Standhaftigkeit!“

So erklärt sich die Polizei

Laut Polizei habe der Gambier am 1. April ein Mandat erhalten, sich binnen drei Tagen in Wien einzufinden. Trotz mehrfacher Aufforderungen durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), zeigte er sich wenig kooperativ und kam dem Mandat nicht nach. Daher sei er am vierten Tag, am Tag der Hochzeit, festgenommen worden. Langkeba, der bereits mehrfach in Schubhaft gesessen sein soll, wird nach Italien überstellt, da er dort in die EU einreiste. Er sei bereits in Wien, so die Behörden.

Urlaubsliebe

Für Susanne B. bricht eine Welt zusammen. Sie hat ihren Bräutigam aus Gambia (Westafrika) vor vier Jahren im Urlaub in Süditalien kennengelernt: „Es ist die ­große Liebe“, so B. Vor einem Jahr kam er nach Salzburg, beantragte Asyl. Doch der Bescheid war negativ. Jetzt das Drama-Ende. B. hat mittlerweile einen Anwalt eingeschalten und will nun mit allen Mitteln eine Abschiebung verhindern. (wek)

Braut: "Fünf Minuten vor der Trauung holten sie ihn ab"

ÖSTERREICH: Was ist im Schloss Mirabell geschehen?

Susanne B.: Es war einfach furchtbar. Die Beamten ­haben uns noch zugeschaut, wie wir vor dem Schloss Fotos gemacht haben. Fünf Minuten vor der Trauung haben sie dann meinen Mann abgeholt, verhaftet. „Lasst uns doch heiraten“, hab’ ich gebettelt, aber das hat nichts genützt. Das war ein abgekartetes Spiel. ­Meine Kinder haben sich an ihn geklammert, geweint, trotzdem haben sie ihn mitgenommen.

ÖSTERREICH: Wo ist er jetzt?

B.: Wohl im Schubhaftzentrum in Wien. Seine Verhaftung war eine bodenlose Gemeinheit. Sie hätten ihn freiwillig ausreisen lassen können. Er ist unbescholten, war nie straffällig, hat niemandem etwas getan. Er wollte Mechaniker werden.

ÖSTERREICH: Wie haben Sie ihn kennengelernt?

B.: Das war im Italienurlaub vor viereinhalb Jahren. Meine Urlaubsliebe. Vor einem Jahr ist er dann nach Salzburg gekommen. Er hat einen Deutschkurs besucht, die Prüfungen abgelegt. Er hat sich um meine beiden Kinder gekümmert, damit ich meine Ausbildung zur Krankenschwester abschließen kann. Jetzt das.

