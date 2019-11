Türkis-Grün wird zur Modefarbe. Die erste große ÖSTERREICH-Umfrage zur Landtagswahl am 24. November in der Steiermark (Research Affairs, 400 Befragte, 26.-31. 10, max. SB 5 %) zeigt: Eine Koalition von ÖVP und Grünen würde sich knapp ausgehen.

Zwei Sieger

Die beiden Parteien wären die großen Gewinner der Wahl: Die ÖVP von Landeshauptmann Schützenhöfer legt um 7,5 % auf 36 Prozent zu und auch die Grünen können ein starkes Plus erwarten. Sie werden gegenüber der Wahl 2015 6,3 % dazugewinnen und sich 13 Prozent holen. Und: Türkis-Grün wäre mit 29 Prozent auch die am meisten gewünschte Koalition – je 24 % wären für Türkis-Rot oder Türkis-Blau.

Sonntagsfrage: Welche Partei wählen Sie am 24. November?

Nächstes Debakel für SP & FP

Für die SPÖ wird es der zweite Absturz seit 2015. Laut Umfrage wird sie bei der Landtagswahl am 24. November um acht Prozentpunkte auf 21 % fallen. Schon 2015 hatte sie neun Punkte verloren. In weniger als vier Jahren büßt sie damit mehr als 17 Prozentpunkte ein.

Zweiter Verlierer wird die FPÖ, die laut Umfrage um 5,8 % ebenfalls auf 21 % purzeln und mit der SPÖ ex aequo liegen wird.

Die Neos hingegen werden mit 5 % (plus 2,4 %) stärker und voraussichtlich neu in den Landtag einziehen. Die KPÖ dürfte sich in ihrem besten Bundesland mit 4% halten.

Landeshauptmann- Direktwahl-Frage

Koalitionen: 29 % für Türkis-Grün