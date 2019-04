Stenzel: FP-Politikerin vergleicht Wolf mit Nazi-Richter

Der Streit tobt weiter: Nach dem harten Interview von Armin Wolf mit FPÖ-General Harald Vilimsky wird gegen den ZiB2-Moderator in mobil jetzt gemacht.

Entsprechende Facebook-Beiträge von FPÖ-Chef Strache hatten bis gestern Nachmittag an die 1.000 Postings – durchwegs von empörten FPÖlern, die Wolf frontal angriffen. Wolf hatte Vilimsky mit einer Hetzzeichnung des Nazi-Blattes „Der Stürmer“ konfrontiert – worauf ihm dieser live auf Sendung mit „Folgen“ gedroht hatte.

Der Moderator selbst twitterte eine Beschimpfung – nach dem umstrittenen „Ratten-Gedicht“ wurde er ausgerechnet „Ratte sch... Geburt einer H...“ genannt. „Und das kam auch“ fügte Wolf lakonisch hinzu.

ORF schweigt

Und der ORF? Abgesehen von einer Aussendung des Redakteursrates rückte am Donnerstag bis zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe kein einziger ORF-Chef aus, um Wolf zu verteidigen.

Stenzel mit Nazi-Vergleich

Dafür legte Ex-ORF-Moderatorin, spätere ÖVP-Politikerin und nunmehrige Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel im Talk auf oe24.TV noch nach: Hätte sie seinerzeit im ORF so gefragt wie Wolf, „hätte ich das nicht überlebt“. Dann verglich Stenzel den ORF-Moderator nicht nur mit dem intriganten französischen Revolutionär Saint-Just, der später auf der Guillotine endete. Stenzel sagte dann auch noch: Wolf könne „beim Volksgerichtshof auftreten“ – also jenem Nazi-Gericht, dass Tausende Regimegegner aufs Schafott schickte...

Stenzel: "Armin Wolf soll im Volksgerichtshof auftreten"

oe24.TV: Wie fanden Sie das Interview Wolfs mit Vilimsky?

Ursula Stenzel: Ungeheuerlich, ein Thema in einer Form zu bringen, die der FPÖ NSDAP- und Stürmer-Nähe unterstellt. Das ist eine Zumutung. Für mich hat Armin Wolf gewirkt – wenn man Büchners „Dantons Tod“ kennt – dann ist das der (Revolutionär) Saint-Juist, der Danton über die Klinge springen ließ. Er wurde dann übrigens selbst guillotiniert.

oe24.TV: Sie waren ja selbst ORF-Journalistin…

Stenzel: Für mich war das wie ein Verhör. Als ich beim ORF begonnen hatte – also ich muss sagen, ich hätte so etwas - egal unter welchen Generalintendanten – nicht überlebt.

oe24.TV: Und Harald Vilimsky hat der denn keinen Fehler gemacht?

Stenzel: Harald Vilimsky ist ein g’rader Michl: Er ist hochgegangen so wie das Publikum auch hochgegangen wäre. Egal, ob sie der ÖVP der der FPÖ nahestehen. Selbst Kreisky hatte keine Berührungsängste zur SPÖ- Das sich ein ORF-Moderator zu so einem staatsanwaltlichen Verhörton hinreißen lässt – ja der kann sogar in einem Volksgerichtshof auftreten.