Türkis-Grün pokert über Weihnachten

Wien. Seit Donnerstag­mittag verhandeln Sebas­tian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler in Permanenz. Und auch übers Wochenende haben sich die beiden Parteichefs sowie ihre aus jeweils sechs Personen bestehenden Verhandlungsteams nur für die Koalitionsverhandlungen freigeschaufelt.

Winterpalais wurde über die Ferien reserviert

Und trotzdem: Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, wird es heuer nichts mehr mit Türkis-Grün. Stattdessen wird über die Weihnachts­ferien durchverhandelt. Mit Ausnahme einer dreitägigen Pause vom 24. bis zum 26. Dezember wurde das Winterpalais des Prinzen Eugen in der Wiener Himmelpfortgasse für allfällige Koalitionsverhandlungen reserviert. Kurz, Kogler und Co. wollen also gleich nach dem Stephanitag weitermachen.

Worum geht’s? Die 33 Fachgruppen haben ihre Arbeit jetzt endgültig abgeschlossen – gepokert wird jetzt nur noch auf Chefebene. Und da ist noch viel offengeblieben: Gerungen wird vor allem im Migrationsbereich– auch das Thema Klimaschutz bzw. Ökosteuer soll noch völlig ungeklärt und damit umstritten sein.

Hatten Kurz und Kolger vor Weihnachten zumindest eine Entscheidung angekündigt, ob Türkis-Grün klappen kann, so steht auch das inzwischen in den Sternen. „Es braucht Zeit“, war am Freitag dazu zu hören.

ÖSTERREICH hatte ja schon berichtet, dass die Grünen ihren Bundeskongress mit dem Koalitionsentscheid erst 2020 abhalten werden.

