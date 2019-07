Umfrage: Türkis-Grün hat erstmals Mehrheit

Wien. Man soll niemals nie sagen. Doch dass die SPÖ die türkise Volkspartei von Sebastian Kurz am 29. September einholt, ist doch mehr als unwahrscheinlich. ÖSTERREICH liefert im Wahlkampf wöchentlich eine brandaktuelle Wahlumfrage (501 Befragte vom 5. bis 10. Juli, max. Schwankungsbreite 4,5 %). Und die erste Runde ging klar an Sebastian Kurz – wie übrigens alle Umfragen seit dem Mai 2017, als Kurz antrat.

Sonntagsfrage. Demnach kommt die ÖVP derzeit auf 37 % – das ist sage und schreibe 15 Prozentpunkte vor dem zweiten Platz, der von Pamela Rendi-Wagners SPÖ eingenommen wird. Der Abstand scheint seit der EU-Wahl einzementiert zu sein – hier rührt sich fast nichts. Die FPÖ bleibt demnach unter 20 %, konkret sind es 18 %.

Türkis-Grün hätte mit 92 Mandaten Mehrheit

Einen Höhenflug können die Grünen verzeichnen: 12 Prozent, also plus 1, ist so gut wie seit dem Herbst 2016 nicht mehr – damals war noch Eva Glawischnig die Parteichefin. Die Neos mussten die Grünen bereits vor Wochen vorbeiziehen lassen – Beate Meinl-Reisinger kommt auf 8 %. Und die Liste Pilz? 1 %, das reicht nicht für Nationalratsmandate.

Koalition. Damit würde sich auch eine türkis-grüne Mehrheit ausgehen. ÖSTERREICH hat die Mandatsver­teilung ausgerechnet: Die ÖVP käme auf 70 Mandate, die Grünen auf 22. Gemeinsam hätte Türkis-Grün also mit 92 Mandaten eine Mehrheit.

Wer ist wählbar? Dramatisch das Abschneiden der SPÖ bei der Frage, welche Partei wählbar ist. Während die ÖVP hier auf satte 47 % Wählerpotenzial kommt, sind es bei den Sozialdemokraten magere 32 % – damit kann man keinen Anspruch auf Platz 1 stellen: Die Neos (!) liegen nur einen Prozentpunkt dahinter. Ein großes Potenzial haben indes auch die Grünen – immerhin 25 % können sich diesmal vorstellen, bei Werner Kogler ihr Kreuzerl zu machen.