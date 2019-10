Umweltministerin schickt Tochter teure Dienst-Limousine

"Dass diese Minister in nur so kurzer Zeit derart abgehoben sind, überrascht mich schon", schildert ein ÖSTERREICH-Leser, was er am Flughafen in Wien-Schwechat in der Vorwoche beobachtet hat: Die riesige Dienst-Limousine der Umweltministerin fuhr vor und nahm eine jüngere Frau mit. "Es war ganz sicher nicht die Ministerin", berichtet der Augenzeuge.

Minister-Chauffeur holt die Tochter ab

Bei Nachfrage im Büro von Übergangs-Ministerin Maria Patek, die erst seit 3. Juni dieses Jahres im Amt ist, wird ÖSTERREICH bestätigt: Ja, die Frau Minister hätte ihren Dienstwagen, einen BMW 745 Le xDrive, samt Chauffeur zur Abholung ihrer Tochter zum Flughafen Schwechat geschickt. Die Tochter saß jedenfalls bequemer als in einem der üblichen Flughafen-Taxi: Der BMW 745 Le gilt bei Motorjournalisten als "bessere S-Klasse", als "Luxus-Hybrid mit grandiosem Reisekomfort und exzellentem Innenraum mit 10-Zoll-Touch-Screens im Fond".

"Das war alles rechtlich korrekt, die Bundesministerin bezahlt auch eine Pauschale für die Privatnutzung des Dienstfahrzeuges. Laut Dienstwagennutzung ist eine Abholung eines Angehörigen im Rahmen einer gemeinsamen Weiterfahrt mit der Amträgerin zulässig", argumentiert der Sprecher der Bundesministerin.

4631,2 Gramm CO2-Ausstoß

Die Fahrt ging aber nicht nur zum Airport Schwechat und zurück: So wurde die Tochter der Umweltministerin weiter zu einem "Nachfolgetermin" Maria Pateks nach Wiener Neustadt gebracht. Wie ÖSTERREICH weiß, wohnt dort die Bundesministerin. Die Kilometerleistung summiert sich damit auf 82,7 Kilometer (ohne die Rückfahrt des Chauffeurs und des Dienstfahrzeugs zu berücksichtigen). Der 394 PS starke und 109.800 € teure BMW 745le xDrive der Ministerin für Nachhaltigkeit verursacht dabei laut Fahrzeughersteller einen CO2-Ausstoß von 4631,2 Gramm.

Die Sektionschefin im Umweltministerium Maria Patek wurde nach der schwarz-blauen Regierungskrise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der vorübergehenden Leitung des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus betraut.