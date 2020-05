Ursula Stenzel zieht sich aus Politik zurück

Im Interview mit oe24.TV verrät Ursula Stenzel: "Werde bei Wien-Wahl im Oktober nicht mehr für FPÖ antreten".

Wien - Die nichtamtsführende Wiener Stadträtin und langjährige FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel kündigt im Interview auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) ihren Rückzug aus der Politik an: "Nein, ich will bei der Wien-Wahl im Oktober nicht mehr antreten. Ich werde meine Aufgabe erfüllen, solange ich noch mein Mandat habe. Aber jetzt ist Zeit, dass Jüngere an die Reihe kommen." Stenzel weiter: "Ab einem gewissen Alter, muss man nicht mehr in der Politik sein. Jetzt soll es einen Generationswechsel in der Freiheitlichen Partei geben."

Einen Wechsel zu HC Strache schließt Stenzel dezidiert aus: "Das Team HC Strache ist überflüssig. Ich bin erschüttert und tief betroffen, dass er gegen die FPÖ antritt."