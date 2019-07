Wien-Wahl: SPÖ 10 Prozent vor FPÖ

Die erste große Wien-Umfrage nach dem Ende der türkis-blauen Koalition verspricht Hochspannung für die Wiener Gemeinderatswahl 2020 -denn es gibt ein Polit-Beben, wenn es nach den Daten der ÖSTER-REICH-Umfrage von Research Affairs (403 Online-Interviews von 11. bis 17. Juli) geht.

SPÖ bei 34 Prozent. Die SPÖ käme, wenn am Sonntag Gemeinderatswahlen wären, auf 34 Prozent. Das ist gegenüber dem Jahr 2015 ein Minus von 5,6 Prozent.

FPÖ nur 24 Prozent. Noch schlimmer trifft es die FPÖ nach Ibiza - mit HC Strache als Spitzenkandidat käme sie auf 24 Prozent, mit Stadtvize Dominik Nepp gar nur auf 22 Prozent. Zumindest minus 6,8 Prozentpunkte stehen zu Buche.

ÖVP holt stark auf. Profiteur dieser Abstürze wäre Gernot Blümels ÖVP, die derzeit mit 16 Prozent ein Plus von 6,8 Punkten verzeichnet. Von den angepeilten 20 Prozent plus X ist man freilich meilenweit entfernt.

Grünes Comeback. Praktisch gleich wie im Jahr 2015 liegen -vor ihrem Wiedereinzug in den Nationalrat - die Grünen mit 12 Prozent. Tritt Peter Pilz, der derzeit 3 Prozent hätte, nicht an, sind durchaus 15 Prozent drin.

Neos stagnieren. Die Neos kommen nach dem Abgang von Beate Meinl-Reisinger in den Bund nicht vom Fleck: Sie gewinnen 1,8 Prozentpunkte und lägen bei 8 Prozent.

Rot-Grün zittert. Rot-Grün käme gemeinsam auf 46 Prozent -was extrem knapp für eine rot-grüne Mandats-und Bürgermeistermehrheit im Gemeinderat wäre.

Blau-Türkis braucht Pink. Blau-Türkis käme überhaupt nur auf 40 Prozent -und könnte nur mit sehr viel Glück und Hilfe der bei Strache ungeliebten Neos eine Bürgermeistermehrheit zusammenbasteln.

Freilich hat Rot-Grün ein taktisches Plus: Michael Ludwig liegt bei der Bürgermeister-Direktwahl mit 42 Prozent in lichten Höhen wie einst Michael Häupl in seinen besten Zeiten. Er könnte die rot-grüne Mehrheit im Alleingang retten oder stark genug werden, um bei Rot-Türkis alle Bedingungen zu diktieren.