Wirbel um Koglers Ischgl-Sager

Vizekanzler hatte von 'tausend kleine Ischgls' gesprochen, die man nicht verstreuen wolle

Tirols LH Günther Platter (ÖVP) hat sich verärgert über Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gezeigt. Dieser hatte am Dienstag gemeint, dass es nun die Kunst sei, eine zweite Erkrankungswelle zu verhindern. Denn man wolle schließlich in Österreich keine "tausend kleine Ischgls" verstreuen. "Das trifft mich schon", erklärte Platter dazu in der "ZiB Nacht" des ORF-Fernsehens.

Zum einen, weil die Tiroler eine solch große Disziplin gezeigt haben - "auch in Ischgl" - dass man jetzt einen "so erfolgreichen Weg" einschlagen habe können, meinte der Landeshauptmann. Zum anderen, weil es sich schließlich um eine Pandemie handle. "Eine Schuldzuweisung an China, Italien, Spanien, Deutschland und an Tirol ist hier nicht zweckmäßig", so der Landeshauptmann, der in Tirol ebenfalls mit Schwarz-Grün regiert.