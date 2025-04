Ärzte schlagen Alarm: Gesundheitsversorgung in "massiver Notlage"

Die Ärztekammer Wien schlägt angesichts des "verheerenden Milliardenlochs" der ÖGK Alarm und fordert ernsthafte Honorarverhandlungen.

Seitdem die finanziellen Missstände der ÖGK publik wurden, seien konstruktive Honorarverhandlungen zum Stillstand gekommen, kritisiert die Ärztekammer Wien. Seitens der ÖGK würden seit Langem klärende Gespräche mit den Ärztekammern angekündigt, die bisher nicht zustande gekommen seien.

"Drohszenario Gehaltseinbußen"

Gleichzeitig lasse ÖGK-Obmann Peter McDonald den Ärztinnen und Ärzten über die Medien ausrichten, dass diese einen Solidarbeitrag leisten sollen, tobt die Kammer. "In Briefen wird von Seiten der Kasse bereits offen angedroht, bei den Honorarverhandlungen keinerlei Spielraum zu haben. Das Drohszenario Gehaltseinbußen steht damit im Raum. Wer Patientinnen und Patienten notwendige moderne Leistungen wie MRT oder CT verordnet oder gewisse Blutwerte im Labor anfordert, wird mittlerweile von der Kasse mit Argusaugen betrachtet", sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte in der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Gesundheitsversorgung in "massiver Notlage"

Um das solidarische Gesundheitssystem langfristig zu erhalten, müssen Ärztinnen und Ärzte im System gehalten und für das System gewonnen werden, appelliert die Kammer. "In Wien ist die Anzahl der Kassenärztinnen und -ärzte seit 2012 um 11 Prozent gesunken, während die Einwohnerzahl im gleichen Zeitraum um 16 Prozent gewachsen ist. Zudem sind unzählige Kassenstellen unbesetzt oder noch immer nicht in der Versorgung. Das kann sich rein rechnerisch gar nicht mehr ausgehen und war seit Langem absehbar. Immer mehr Ärztinnen und Ärzte kehren aufgrund des enormen Drucks und der schwierigen Arbeitsbedingungen dem solidarischen System den Rücken. Die Gesundheitsversorgung in Österreich befindet sich in einer massiven Notlage und muss dringend reanimiert werden", appelliert Kamaleyan-Schmied an die Bundesregierung.