Nähe zum Kanzler? Westenthaler sieht neuen ORF-Postenschacher

Der ORF-Stiftungsrat soll heute grünes Licht für die Bevollmächtigung zweier "Heads of Finance" geben. Für FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler ist das Postenschacher.

Im ORF-Stiftungsrat werden die Wellen heute wieder hoch gehen: Das oberste ORF-Gremium soll laut Angaben des von der FPÖ nominierten Stiftungsrates Peter Westenthaler am Donnerstag die Bevollmächtigung von zwei Top-Managern absegnen, neue "Heads of Finance" seien demnach der frühere AUA-Finanzchef Wolfgang Schein sowie die bisherige Finanzchefin des Stiftes Klosterneuburg, Bernadette Ujvari.

Westenthaler stört grundsätzlich, dass "für eine Tätigkeit, die bisher eine Person erledigt hat, jetzt zwei engagiert werden. Und das zu einer Zeit, in der der Generaldirektor Sparpläne wälzt. Aber gespart wird eh nur bei den Kleinen", so der FPÖ-Politiker.

Scharfe Kritik übt Westenthaler aber vor allem an der Bestellung Ujvaris: "Hier müssen alle Dokumente auf den Tisch, inwieweit Frau Ujvari überhaupt für den Posten qualifiziert ist. Die Finanzabteilung des Stiftes Klosterneuburg hat 4 Mitarbeiter, die des ORF 200. Der ORF hat 3.900 Mitarbeiter, das Stift 190."

FPÖ sieht Nähe zu Stocker

Westenthaler wittert "Postenschacher". "Die neue Finanzchefin kommt ja aus der Wr. Neustädter ÖVP, deren Obmann ja lange Kanzler Christian Stocker war."

Tatsächlich braucht man nicht lange zu suchen - auf der Homepage stehen immer noch Fotos der Jungen ÖVP Wr. Neustadt, auf der neben Stocker u. a. auch Ujvari zu sehen ist.