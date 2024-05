"Pferde sind mit mir durchgegangen" - Kogler entschuldigt sich

Bei der Präsentation der neuen grünen Plakate für die EU-Wahl gestand Spitzenkandidatin Lena Schilling Fehler ein - und Vizekanzler Kogler entschuldigt sich für einen "Gefurze-Sager".

Am Freitag präsentierte die grüne Parteispitze mit Werner Kogler und Olga Voglauer die neuen Wahlplakate. Eines gleich vorweg: Auch auf der zweiten Plakat-Welle ist Spitzenkandidatin Lena Schilling zu sehen. Neben dem Schilling-Sujet mit dem Slogan "Weil es um Europa geht" gibt es aber auch noch drei inhaltliche Plakate.

Schilling gesteht Fehler: "Zu sehr gemauert"

Schilling gestand zunächst einmal Fehler in der Affäre rund um ihre Person ein. "Vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr gemauert", sagte sie. Zuvor hatte sie im Fall der falschen Vorwürfe der häuslichen Gewalt in Zusammenhang mit dem Ehepaar Bohrn Mena ihr "ehrliches Bedauern" ausgedrückt. Sie betonte, dass den "Belästigungsvorwürfen" gegen den Ex-Abgeordneten Clemens Stammler seinerzeit entgegengetreten worden sei. Stammler sei wegen einer Rauferei zurückgetreten: "Damit kann man es aber auch gut sein lassen", so Schilling

Generell sagte sie, "ja ich habe schon mal ein Gerücht aufgeschnappt und weitererzählt." Das bedaure sie. Auch auf die angeblich von ihr verbreiteten Belästigungsvorwürfe, die sie gegen einen Journalisten vorgebracht haben soll, ging Schilling ein: "Ich bin nie deshalb an das betreffende Unternehmen herangetreten" dementierte sie einen Vorwurf, der so gar nicht erhoben worden war. Es habe sich "falsch angefühlt dass Dinge diskutiert werden, sie stark ins Privatleben gehen", sagte Sie.

Habe sie an Rücktritt gedacht? Voglauer stellt klar: "Wir werden nicht von ihrer Seite weichen."

Kogler entschuldigt sich

Dann entschuldigte sich Kogler für seinen Auftritt am Dienstag letzter Woche, damals habe er in Zusammenhang mit den Vorwürfen von "Gemurkse und Gefurze" gesprochen. Kogler: "Da sind die Pferde mit mir durchgegangen, ich entschuldige mich dafür."