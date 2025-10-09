Alles zu oe24VIP
Peter Pilz

Affären

Posse um Pilz: ÖVP-Beitritt - und wohl gleich wieder Rauswurf

Von
09.10.25, 17:57
Teilen

Der frühere Nationalrat und Aufdecker Peter Pilz ist online der ÖVP beigetreten. Die dürfte ihn allerdings rasch wieder an die Luft setzen.

Pilz war immer schon ein Mann mit großer Theatralik: Am Donnerstag bewies er es erneut - und trat online der ÖVP bei. „30 Jahre habe ich diese Partei bekämpft - doch nach Wöginger und Linz weiß ich: Ich bin gescheitert“, ließ er unter dem Titel „Österreich geschockt: Pilz tritt der ÖVP bei“ in einem Video wissen.

Pilz meint damit die Diversion für ÖVP-Klubchef August Wöginger, der einen flagranten Postenschacher zugegeben hat - und nach Zahlung von 44.000 Euro straffrei ausging.

„Ich muss einen neuen Weg finden. Wenn es nicht gegen die ÖVP geht, dann geht es nur mit ihr. Und in ihr“, begründete Pilz seinen Beitritt auf dem Video - und schloss diesen mit einer Online-Zahlung von 50 Euro ab. Jetzt wartet der Ex-Politiker auf die Antwort seiner „neuen Familie“.

ÖVP will Beitritt „rasch prüfen“ - und wohl wieder rauswerfen

Nun, die neue „Familie“ ist alles andere als erfreut - und wird den Provokateur wohl bald wieder rauswerfen. Das kann man aus einer Stellungnahme herauslesen, die oe24 zugeschickt bekam: „Wir haben den verständlichen Wunsch von Peter Pilz, ein ÖVPler zu werden, sowie seinen Mitgliedsantrag zur Kenntnis genommen. Laut Statut haben die zuständigen Gremien drei Monate Zeit, um eine Entscheidung über die Mitgliedschaft zu treffen. Aus offensichtlichen Gründen ist anzunehmen, dass wir für die Entscheidung nicht die volle Frist für die Bedenkzeit ausschöpfen werden. Wir verbleiben mit dem Hinweis, dass Politik eine ernsthafte Angelegenheit ist, bei der die Anliegen der Bevölkerung im Zentrum stehen sollten und Showeinlagen, um persönliche Aufmerksamkeit zu erlangen, von linken Aktivisten wie Peter Pilz und rechten Aktivisten wie “Waltraud„ einer qualitätsvollen und ernsthaften politischen Auseinandersetzung nicht zuträglich sind.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

