Team HC Strache amtiert in einem "Russen-Hotel"

Das Team HC Strache hat eine interessante Adresse: Ein früheres Hotel des ÖGB, das nunmehr einen russischen Eigentümer hat.

Der frühere FPÖ-Chef HC Strache hat seine Kandidatur bei der Wien-Wahl erreicht - die Unterstützungserklärungen konnten HC-Fans auch im Hotel Strudlhof im 9. Bezirk in der Pasteurgasse an der Rezeption abgeben - Strache warb selbst in einem Video dafür. Was er nicht sagte: Das Hotel ist auch die offizielle Adresse der Partei, die seit 2021 immerhin 1,19 Mio. Euro Parteienförderung erhielt.

Der Grund: Hoteldirektor Thomas Neuhuber ist quasi nebenbei auch Bezirksrat für die Strache-Partei in Liesing, in Bezirkszeitungen lässt er sich schon mal als "Politiker mit Leib und Seele" feiern. "Wir haben einfach das Hotel als Adresse genommen, weil ich meistens da bin", erklärt Neuhuber gegenüber oe24. Büro habe das Team Strache hier allerdings keines.

Hotel gehörte einst Putin-Vertrauten

Das Hotel hat indes eine bewegte Geschichte: Bis 2010 gehörte es dem Gewerkschaftsbund ÖGB - dann wurde die Hotel-Gesellschaft an eine tirolerisch-russische Unternehmensgruppe verkauft. 49 Prozent hielt damals laut Standard die russische Investorin Eldibitta Metelskaya, die Mutter des Unternehmers und damaligen Vize-Sprechers der Moskauer Stadt-Duma, Andrej Metelsky. Die Hotels des Putin-Vertrauten Metelsky standen 2022 nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor der Zwangsversteigerung. Inzwischen gehört das Hotel Strudlhof laut Firmenbuch der L7 GmbH, Geschäftsführer und Eigentümer (der L7-Holding) ist Dmitry Leonovich, seinerzeit Prokurist Metelskys.