× Asyl-Anstieg: Wir sind EU-Spitze

2022 verzeichnete Österreich Anstieg von plus 68.560 Asylanträgen: Platz 1 in EU.

Wien/Sofia. An Österreichs Nein zur Schengen-Erweiterung für Bulgarien und Rumänien wird sich nichts ändern, erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer, „bis sich die Situation grund­legend ändert“.

Grenz-Besuch. Beim heutigen Besuch an der EU-Außengrenze in Bulgarien, gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner, will man sich einen Überblick über die Situation machen und auch konkrete Aktionen zum Grenzschutz (Stichwort Zaun) weiterbringen.

Verbessern. Zusätzlich zum Grenzschutz steht laut Karner auch der „gemeinsame Kampf gegen die Schleppermafia“ bei den Gesprächen in Bulgarien im Fokus.

EU-Spitze. Nicht zuletzt wohl angesichts der hohen Asylzahlen: 2022 verzeichnete Österreich hier den größten absoluten Anstieg (+68.560), EU-weit steigen die Anträge um rund 46,5 %. In Ungarn waren es hingegen nur 46.