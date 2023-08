Herbert Kickl meldete sich am Samstagabend via Facebook an seine Follower und ließ kein gutes Haar an der ÖVP.

"Kein Mensch in Österreich hat vergessen, dass es die österreichische Volkspartei gewesen ist, die alles das, was für uns 'normal' war und für uns 'normal' ist, abschaffen wollte", beginnt der FPÖ-Chef Herbert Kickl ein kurzes Video auf Facebook. "Diese Partei wollte gemeinsam mit den Grünen und der rot-pinken Scheinopposition die 'neue Normalität' etablieren.", fährt der Freiheitliche fort. Für den FPÖ-Chef gibt es eine "kleine politische Elite", die einer großen "schweigenden Mehrheit der Bevölkerung sagt, was sie zu tun und zu denken haben." Daher sei es für Kickl "einfach nur heuchlerisch", wenn sich die ÖVP nun "als Hüter der 'alten Normalität' präsentiert." Abschließend spielt er auch noch auf die seit Wochen andauernde "Normal-Debatte" an und sagt in Richtung VP: "Das ist abnormal!" Zuletzt lieferten sich die FPÖ und ÖVP einen Streit darüber, was "normal" ist und was nicht. Lesen Sie hier mehr dazu: Nächste ÖVP-Attacke: ''Herbert, das ist nicht normal''

Absurder Polit-Streit um Fake-Uniformen

''Schmutzkübel'': FPÖ-Chef Kickl schießt gegen ÖVP und Co.