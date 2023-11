EU will uns bald von Tellern bei McDonalds essen lassen

Beim Massaker an Seite der Hamas: Agentur-"Fotograf" herzt Hamas-Terrorchef Mehrere "Foto-Reporter" waren am 7. Oktober bereits ab 6.30 Uhr mit Kameras bei der Infiltrierung der Hamas-Terroristen an deren Seite. Sie verkauften Fotos an internationale Agenturen wie AP und Reuters. Ein Fotograf hat einen direkten Draht zum Hamas-Kopf des Terror-Massakers.