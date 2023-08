Grünen-Politiker macht sich über ÖVP-Jugendstaatssekretärin lustig

Der grüne Nationalratsabgeordnete Michael Reimon (52) hat einen Wunsch: Er möchte nicht so alt werden wie Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (28) - und meint damit wohl nicht das kalendarische Alter.

Der Burgenländer Michael Reimon (Die Grünen) macht sich via X (vormals Twitter) über die Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm lustig. "Alt werden ist nix Schlimmes und man kann es in Würde. Ja. eh. ich weiß. Trotzdem möcht ich nicht so alt werden wie Claudia Plakolm."

In Anbetracht des Alters von Reimon (52) und des Alters von Plakolm (28), darf man wohl davon ausgehen, dass der Burgenländer nicht das kalendarische Alter damit meinte, sondern das geistige. Eine indirekte Spitze gegen viele Ansichten der Jugendstaatssekretärin, die der Grünen-Politiker wohl als altmodisch und zu konservativ betrachtet.

alt werden ist nix schlimmes und man kann es in würde. ja. eh. ich weiß. trotzdem möcht ich nicht so alt werden wie claudia plakolm. — Michel Reimon (@michelreimon) August 11, 2023

Seine Follower geben ihm auf der Social-Media-Plattform jedenfalls Recht. Ein besonders bissiger Kommentator schreibt sogar: „Gegen die (Plakolm, Anm. d. Red.) wirkt so sogar Stenzel wie ein Teenie." Ursula Stenzel (FPÖ) ist 77 Jahre alt.