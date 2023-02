Kocher-Plan: SP-Chefin Rendi kritisiert VP-Minister

Vorstoß des Arbeitsministers sei ''absurde, verrückte Idee'', sagt Rendi-Wagner.

Wien. Zuletzt dachte Arbeitsminister Martin Kocher an, Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit zu kürzen. Ein rotes Tuch für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. In einer Pressekonferenz am Mittwoch holte sie zur Kocher-Attacke aus.

Absurd. Ungerührt vom Zurückrudern Kochers am Rande des Ministerrats attackierte sie die „absurden, verrückten Ideen“ des VP-Ministers. Die Regierung solle aufwachen und endlich aufhören, die Menschen weiter zu sekkieren, wütete die Chef-Rote.

Betreuung. Rückendeckung erhielt sie von SP-Frauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner. Sie fordert, die Kinderbetreuung auszubauen, statt bei Familien zu kürzen. Konkret solle es einen Rechtsanspruch auf Betreuung und eine zusätzliche Milliarde im Jahr für Elementarpädagogik geben.