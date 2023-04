Köstinger zieht in "Kurz-Zentrale"

Ex-Tourismusministerin mit Firmensitz im Haus von Kurz, Blümel & Co.

Auf 400 Quadratmeter in bester Wiener Innenstadtlage versammelt Ex-Kanzler Sebastian Kurz seine Polit-Weggefährten im neuen Büro seiner Beratungsfirma. Mit dabei ist neben Langzeit-Kabinettschef Berhard Bonelli, Kabinetts-Vize Vera Regensburger und seinem Sprecher aus Kanzler-Zeiten auch Ex-Finanzminister Gernot Blümel. Nun gibt es einen prominenten Neuzugang im Ex-ÖVP-Bürokomplex am Ring: Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.

Firmensitz. Seit Anfang April hat die Ex-Türkise ein Büro in der Kurz-Zentrale: Am gleichen Stock wie Kurz und Co. residiert ihre „e+ ventures GmBH“, deren Geschäftszweige laut Firmenbuch „Public Relations“ und „Marketingberatung“ sind.

© Google ×

Kurz-WG. „Die Büro-Gemeinschaft hat sich einfach gut ergeben“, erklärt ein Sprecher von Kurz gegenüber ÖSTERREICH. Die Stimmung sei gut, die türkise Freundesgruppe begegne sich oft im Gemeinschaftsraum. Geschäftliche Verbindungen von der Kurz-Beratungsfirma und Köstinger soll es keine geben.