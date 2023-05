"Lügner!" – Klima-Aktivisten attackieren Kanzler Nehammer

Seit geraumer Zeit demonstrieren diverse Gruppierungen mit verschiedenen Aktionen für mehr Klimaschutz. ''Fridays For Future'' suchten nun die direkte Konfrontation mit Bundeskanzler Nehammer.

Der Klimawandel ist zweifelsohne eines der brennendsten Themen der Gegenwart. Diese Tatsache rufen aktuell immer wieder Aktivisten mit Protestaktionen in Erinnerung. Neben den Klima-Klebern der "Letzten Generation", die mittlerweile fast täglich in ganz Österreich mit ihren Blockaden für Verkehrschaos sorgen, sind "Fridays For Future" eine der bekanntesten Gruppierungen.

Was alle eint: Der Wunsch nach mehr Klimaschutz – und die Politik zu strikteren Maßnahmen dafür zu bewegen. Die Wiener Abordnung von "Fridays For Future" ging nun auf direkten Konfrontationskurs mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

"Warum machen Sie nichts?"

Eine Aktivistin überraschte Nehammer am Rande seines Besuchs des "4Gamechangers"-Festivals in Wien am Mittwoch und sprach den Regierungschef hinter den Kulissen unverblümt an. "Warum machen Sie noch immer nichts gegen die Klimakrise?" Längst gebe es die nötigen Innovationen, aber noch immer kein Klimaschutzgesetz.

Der Kanzler, der umringt von seinen Personenschützern unterwegs war, schien erst überrumpelt, versuchte dann aber auf die Aktivistin einzugehen. "Also zum Einen machen wir sehr viel wegen der Klimakrise ...", setzte Nehammer an, nur um prompt wieder unterbrochen und mit weiteren Vorwürfen konfrontiert zu werden.

Minutenlang diskutierte Nehammer daraufhin mit der Aktivistin, zu einem echten Dialog kam es aber kaum. Immer wieder unterbrach die junge Frau den Kanzler und prangerte die ihrer Meinung nach fehlenden Maßnahmen der Regierung an.

Nehammer "lügt uns mitten ins Gesicht"

Konfrontation mit Bundekanzler @karlnehammer bei @4Gamechanger: Er lügt uns mitten ins Gesicht und schwärmt von Österreichs Klimapolitik. Fakt ist: Die Emissionen steigen noch immer und die ÖVP blockiert jede Klimaschutzmaßnahme! #4GCF23 pic.twitter.com/Oxs9W4Wavq — Fridays For Future Wien (@ViennaForFuture) May 17, 2023

Auf Twitter legten die "Fridays For Future"-Aktivisten dann noch nach: Unter einem Mitschnitt der Konfrontation mit Nehammer war zu lesen: "Er lügt uns mitten ins Gesicht und schwärmt von Österreichs Klimapolitik. Fakt ist: Die Emissionen steigen noch immer und die ÖVP blockiert jede Klimaschutzmaßnahme!"