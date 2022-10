So lacht das Netz über Kurz-Buch

Das neue Buch von Ex-Kanzler Sebastian Kurz erheitert das Netz.

Genau fünf Jahre nachdem die Volkspartei bei der Nationalratswahl 2017 stimmenstärkste Partei wurde, spricht ihr damaliger Spitzenkandidat und ehemalig jüngster Regierungschef der Welt, Sebastian Kurz, in einem neuen Buch zum ersten Mal über die hellen und dunklen Seiten der Spitzenpolitik" - so kündigt der Verlag edition a das Buch von Sebastian Kurz über Sebastian Kurz an.

Am Samstag erscheint die politische Biografie mit dem Titel "Reden wir über Politik" jedenfalls.

Wer aber allzu private Einblicke in die Welt von Sebastian Kurz erwartet, dürfte eher enttäuscht werden. Der einstige Ober-Türkise wird über seine zehn Jahre in der Spitzenpolitik -aus seiner Sicht - berichten. Und, er schildert in dem Buch, das nur zehn Monate nach seinem Rücktritt aus der Politik erscheint -seine Begegnungen mit Wladimir Putin, Donald Trump oder Chinas Xi. Geschrieben hat der 36-Jährige das Buch mit der Journalistin Conny Bischofberger.

Die besten Tweets

In den sozialen Medien wird über das Kurz-Buch natürlich heftig diskutiert, das neue Projekt des Ex-Kanzlers sorgt aber auch für Erheiterung.

In ein paar Jahren dann zur 100. Auflage mit aktualisiertem Cover... pic.twitter.com/WdwY0US7Sg — CarFreiTag (@CarFreiTag) October 11, 2022

Zum Buch von Sebastian Kurz hätte ich noch ein paar alternative Titel-Vorschläge.



Wer hat noch Ideen?#RedenWirÜberPolitik pic.twitter.com/aoe00dwH1T — Manisch (@ElManisch) October 12, 2022

das licht am ende des tunnels war ein buch von sebastian kurz — dichti (@dichterpoet) October 11, 2022

Was mich besonders beunruhigt ist, dass Sebastian Kurz mit seinem Buch nur einen Schritt von einem Podcast entfernt ist. — Die Liser (@Die_Liser) October 11, 2022

Der Sebastian Kurz veröffentlicht dieser Tage sein mit Hochspannung erwartetes Buch. Alle sind schon ganz aufgeregt!

Endlich wird es eine Antwort auf die wichtigste Frage geben: Wird es ein Buch zum Ausmalen oder eines mit den schönsten Kinderliedern? — Der Rossa ✊ (@BarbarRossaWTF) October 11, 2022

Ich werde das brandneue Buch von Sebastian Kurz nicht lesen.

Ich warte bis die Verfilmung auf Video erhältlich ist. https://t.co/5lsNZEIVyd — FredParras (@FredParras) October 12, 2022

Das neue Buch von Sebastian Kurz gelesen.

Kurzfassung: Eigentlich alles richtig gemacht. Die Chats waren harmlos (bis auf „Oarsch“ für Mitterlehner). Beinschab/Karmasin kommen nicht vor. Er ist nicht böse auf die Grünen. Das Parlament ist voller „negativer Energie“. Und das noch: pic.twitter.com/DDEMFaSaMB — Armin Wolf (@ArminWolf) October 11, 2022