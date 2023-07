Strache posiert im Luxus-Schlitten auf Business-Trip

Sammelte er erst kürzlich noch Spenden auf Facebook, posiert Heinz-Christian Strache jetzt im Luxus-Schlitten auf einem Business-Trip.

Das Ibiza-Video brachte HC Strache 2019 zu Fall. Seither plagen den Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef hohe Prozesskosten. Die finanzielle Schieflage brachte den 54-Jährigen sogar dazu, sich via Social Media an seine treuen Anhänger zu wenden und sie um Geldspenden zu bitten.

Jetzt sind die Geldprobleme jedoch passé - zumindest scheint es für einen kurzen Moment so. Auf Facebook teilte Strache ein Bild von sich in einem teuren Corvette-Cabrio. Wer ein solches Gefährt besitzen will, muss tief in die Tasche greifen. Rund 100.000 Euro werden für solch einen Luxus-Schlitten fällig. Zu seinem Facebook-Posting schreibt der Ex-FPÖ-Chef: „So macht ein beruflicher Ausflug nach Dornbirn richtig Spaß!"

Wirbel um Corvette-Foto

Die Corvette gehört freilich nicht Strache selbst, wie er später in den Kommentaren gestand. Eine Nutzerin meinte, er hätte lieber mit dem Fahrrad fahren sollen "wegen den Klebern". Strache antwortete ihr und schrieb: „Den Klebern zuliebe, habe ich lieber mit dem Auto eines Kunden und Freundes aus Vorarlberg eine Spritztour gemacht."

Für mächtig Wirbel sorgte das Foto aber dennoch. "In Zeiten der Armut passt das Bild nicht HC! Bitte löschen", schrieb etwa ein Nutzer. Ein anderer kommentierte schnippisch: „Und dann wieder um Spenden betteln".