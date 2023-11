WKO-Präsident Mahrer: Steuerfrei für "Arbeits-Rentner"

Land abgesandelt? Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sieht im Interview mit oe24.TV eine "ernste Lage".

Warnruf. Im großen Interview auf OE24.TV warnt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer vor einer weiteren Belastung der Wirtschaft, fordert eine Energiepreis-Bremse – und erklärt, ob Österreich „abgesandelt“ ist.

Hier die besten Sager:

■ Zur Lage der Wirtschaft:

„Das ist eine ernste Situation. Das war auch absehbar. Wenn in Teilen der Welt die Wirtschaft schwächelt, besonders auch in Europa, ganz besonders bei unserem wichtigen Handelspartner Deutschland, dann stellt sich eben so eine Entwicklung ein.“

■ Für Energiebremse:

„Deutschland hat einen Industriestrompreis beschlossen. Über etwas ähnliches wie eine Art Wirtschaftsstrompreis werden wir auch bei uns reden müssen, sonst frisst sich ja die hohe Energie in ihren Kosten durch die gesamte Volkswirtschaft.“

■ Österreich abgesandelt?

„Wenn ich aus der Top-20-Liste hinausfalle, zum ersten Mal – und das ist Österreich diesmal passiert, wir sind 24, und Deutschland mit uns gemeinsam – da müssen wir uns die Frage stellen, warum ist das so? Und es ist einfach so, weil andere rund um den Globus nicht auf uns warten. Wir haben geglaubt, Europa ist der Nabel der Welt.“

■ Steuerfrei für Rentner:

„Menschen, die das Pensionsalter erreicht haben, sollen einen Anreiz bekommen, länger zu arbeiten. Da hat die Regierung einen erster Schritt gemacht. Ich würde das aber noch viel radikaler machen: Jemand der das Regelpensionsalter erreicht hat und der weiterarbeitet, der soll die Pension erhalten und das Gehalt steuerfrei „Cash on Hand“ bekommen. Krankenversichert ist er eh bei der Pensionsversicherung.“